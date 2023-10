Atenção: risco de inundações e cheias durante o fim de semana

A Proteção Civil alertou, esta sexta-feira, para o agravamento das condições meteorológicas no fim de semana, com a possibilidade de inundações e cheias, em especial no Norte e Centro.



André Fernandes, comandante da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), em declarações aos jornalistas, afirmou que a ANEPC decidiu elevar o estado de prontidão dos meios para o nível laranja em 16 sub-regiões, com especial incidência no Norte, no Centro e em Lisboa e Vale do Tejo.

Será também enviado à população um SMS preventivo a alertar para o risco de inundações e cheias.

André Fernandes acrescentou ainda que a população fica alertada para a “possível ocorrência de cheias nestas bacias hidrográficas, bem como inundações no meio urbano, pelo que deverão tomar as medidas de autoproteção”.