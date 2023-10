Efacec. Luz verde para conclusão da reprivatização

O Governo aprovou a resolução para a conclusão do processo de reprivatização da Efacec, depois de terem sido «verificadas todas as condições precedentes, e em resultado do desfecho favorável de negociações com os diversos credores relativas à restruturação da dívida financeira da Efacec em termos que viabilizam a conclusão da operação, mostra-se necessária a introdução de alguns ajustamentos ao contrato de compra e venda, cuja aprovação pelo Governo se afigura indispensável para que se possa concretizar a operação de reprivatização com a venda da totalidade da participação detida pela Parpública na Efacec».

Estes ajustamentos, de acordo com o Executivo, «estão de acordo com o quadro legal e procedimental aplicável ao processo de reprivatização, sem colocarem em causa a apreciação de mérito das propostas apresentadas» e «consubstanciam o resultado das condições que já se encontravam anteriormente previstas e que foram avaliadas».

Recorde-se que, no início de junho, o Governo aprovou a proposta da alemã Mutares para a privatização da Efacec, sem revelar os valores envolvidos, após ter ter injetado 132 milhões na empresa, a que se somam mais 85 milhões em garantias.