Cofina tem novos donos. MBO foi aprovado

Já é oficial. O Management Buy Out (MBO), em consórcio com Cristiano Ronaldo e três dos atuais acionistas, por um valor de 56,8 milhões de euros (equity value), foi aprovado pelos acionistas da Cofina Media. Uma decisão que foi aprovada esta quinta-feira em assembleia-geral de acionistas. A proposta foi aprovada com 99,64% dos votos dos presentes e a abstenção de 0,36%.

Recorde-se que esta proposta conta com Luís Santana, Ana Dias, Octávio Ribeiro, Isabel Rodrigues, Carlos Rodrigues, Luís Ferreira, Carlos Cruz, Cristiano Ronaldo, Domingos Vieira de Matos, Paulo Fernandes e João Borges de Oliveira e avalia a Cofina Media em 56.793.428,97 euros, em termos de equity value.

Antes existiu ainda uma proposta da Media Capital, dona da TVI, que tinha por referência um equity value de 54.454.922 euros. No entanto, a proposta acabou por ser retirada.

A proposta do MBO tinha sido apresentada em junho deste ano e tinha sido justificada pelo facto de «a equipa ter um conhecimento profundo da Cofina Media, um projeto vencedor, credível e independente. A motivação para este negócio passa pelo desenvolvimento do seu modelo de negócio, ao mesmo tempo que se garante a sua independência, pois entendemos que um projeto jornalístico só o é se for independente».