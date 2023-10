Conselho de Ministros. Governo aprova aumento do apoio às rendas mas confirma que não haverá travão

O Conselho de Ministros aprovou, esta quinta-feira, uma atualização automática do apoio à renda de 4,94% a famílias, com taxa de esforço até 35%, até ao sexto escalão.

A medida foi anunciada pela ministra da Habitação no briefing do Conselho de Ministros, aprovou o reforço o apoio extraordinário às famílias no pagamento das rendas.

Marina Gonçalves anunciou também o “alargamento do limite da dedução [em sede de IRS] de 502 euros para 550 euros” para todos os inquilinos.

O “apoio à renda será alargado de forma automática”, afirmou a ministra, sublinhando que este será “reforçado em função do coeficiente legal de atualização, com efeitos em 2024”.

O aumento beneficiará cerca de 185 mil famílias “sem prejuízo” de novas entradas em função da taxa de esforço.

Leia aqui o comunicado na íntegra