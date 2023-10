Comemorações do Dia da Polícia Marítima e Autoridade Marítima com várias atividades

No dia 22 de outubro, realizou-se a cerimónia oficial das comemorações do Dia da Polícia Marítima e da Direção-Geral da Autoridade Marítima, no Auditório do Museu de Portimão, no Algarve.

A cerimónia foi presidida pelo Secretário de Estado da Defesa Nacional, Carlos Lopes Pires. Contou ainda com a presença da presidente da Câmara Municipal de Portimão, Isilda Gomes, do Almirante Autoridade Marítima Nacional, Almirante Henrique Gouveia e Melo, do Comandante-Geral da Polícia Marítima e Diretor-Geral da Autoridade Marítima, Vice-almirante João Dores Aresta, entre outras entidades.

No decorrer do evento, procedeu-se à imposição de condecorações a elementos da Polícia Marítima e da Direção-Geral da Autoridade Marítima e a uma homenagem aos elementos já falecidos, que prestaram serviço nestas entidades. Devido às condições meteorológicas, não foi realizado o desfile de elementos e meios da Polícia Marítima e da Direção-Geral da Autoridade Marítima, assim como a demonstração de capacidades e desfile de meios náuticos.

As comemorações do Dia da Polícia Marítima e da Direção-geral da Autoridade Marítima 2023 decorreram entre 20 e 22 de outubro e contaram com várias atividades direcionadas ao público.

