Detido homem que tentou matar homem na Maia

Um homem, de 44 anos, foi detido na terça-feira após ter disparado sobre uma pessoa que se queixou do comportamento do seu filho, em plena via pública.

Em comunicado, divulgado esta quinta-feira, a Polícia Judiciária (PJ) informa que o homem abordou a vítima de forma “intempestiva”, mostrando-se “desagradado com o facto de aquele se ter queixado à esposa do comportamento inadequado do filho do casal”.

“Na sequência da discussão gerada entre ambos, o arguido empunhou uma arma de fogo, já recuperada e apreendida pela Polícia Judiciária em busca efetuada à sua residência, e efetuou dois disparos, atingindo o ofendido na zona do tórax”, diz a nota.

A vítima foi encaminhada para uma unidade hospitalar em perigo de vida, mas, após ter sido sujeito a uma cirurgia, acabou por sobreviver.