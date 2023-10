Portugal ascende à sexta posição no ranking mundial da FIFA

A seleção portuguesa de futebol subiu do oitavo para o sexto lugar no ranking mundial A classificação, divulgada esta quinta-feira pela FIFA, é liderada pela Argentina, campeã do mundo em título.

Na hierarquia mundial, Portugal ultrapassou a Croácia, protagonista da maior queda entre os primeiros dez da classificação – de sexto para décimo, e os Países Baixos, que se mantiveram em sétimo. Espanha também subiu dois lugares no ranking mundial, para o oitavo, ultrapassando a Croácia e a Itália, que permanece na nona posição. Depois da Argentina, França, Brasil, Inglaterra e Bélgica ocupam os lugares cimeiros.

As vitórias conquistadas na fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024, na receção à Eslováquia, por 3-2, e na Bósnia-Herzegovina, por 5-0, deixaram Portugal no melhor lugar desde 2021, quando atingiu o quinto posto. A melhor classificação de sempre – terceiro – foi obtida em várias ocasiões, a última das quais em 2018.

Entre as seleções orientadas por treinadores portugueses, o Egito de Rui Vitória é a mais bem classificada, em 35.º lugar. Segue-se a Nigéria (40.º), de José Peseiro, Qatar (61.º), de Carlos Queiroz, Emirados Árabes Unidos (69.º), de Paulo Bento, Togo (119.º), de Paulo Duarte, e Kuwait (136.º), de Rui Bento.