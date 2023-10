Israel realizou incursão terrestre em Gaza

O exército israelita avançou, na noite de quarta-feira, com uma incursão terrestre na Faixa de Gaza.

De acordo com o The Guardian, que cita a rádio do exército, decorreu uma incursão “relativamente grande” e tanques e infantaria terão atingido infraestruturas e locais de lançamento de mísseis antitanque de várias células do grupo Hamas.

Após terem cumprido os seus objetivos, as tropas de Israel abandonaram Gaza.

Durante a noite, as Forças de Defesa de Israel (IDF) conduziram um ataque direcionado usando tanques no norte da Faixa de Gaza , como parte dos preparativos para as próximas etapas do combate”, pode ainda ler-se numa publicação na rede social X.