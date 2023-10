Destruição à passagem do furacão Otis

A passagem do furacão Otis deixou um rasto de destruição em Acapulco, na costa sudoeste do México. A intempérie de quarta-feira provocou inundações massivas e deixou os residentes sem eletricidade ou serviço de internet. O número de vítimas é desconhecido e há ainda notícias de saques.

As informações são de uma devastação extensa, árvores derrubadas e linhas de energia caídas em meio às grandes inundações, que em algumas áreas estendiam-se por quilómetros.

Um dia depois de a tempestade de categoria 5 ter destruído uma das principais zonas turísticas do país, o governo ainda está a avaliar os extensos danos ao longo da costa do Pacífico do México, o que atrasou uma resposta abrangente.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), há uma frustração generalizada da população com as autoridades. Apesar de 10 mil militares terem sido destacados estavam sem ferramentas para limpar a lama e as árvores caídas e havia dificuldades em restaurar a energia porque muitas linhas de eletricidade estavam inundadas.

A Guarda Nacional permitiu que saqueadores levassem itens perecíveis, como alimentos, foi incapaz de impedir que eletrodomésticos e outros bens que não são de primeira necessidade. Demorou quase todo o dia de quarta-feira para que fosse reaberta a estrada que liga Acapulco à capital do estado [de Guerrero], Chilpancingo, e à Cidade do México.

Esta ligação terrestre vital permitiu que dezenas de veículos de emergência, socorristas e camiões a transportar suprimentos chegassem à região, uma vez que os aeroportos comerciais e militares de Acapulco ainda estão muito danificados para retomar os voos.