Crianças retiradas de província na linha da frente

As autoridades da Ucrânia anunciaram esta quinta-feira a retirada de crianças do distrito de Kupiansk, província de Kharkiv, na linha de frente da guerra com a Rússia, onde as forças russas têm realizado diariamente intensos ataques para tentar recuperar território.

“Estamos a preparar uma ordem de retirada forçada de famílias com crianças de dez localidades”, disse um responsável militar desta província, na fronteira com a Rússia.

As localidades situam-se no distrito de Kupiansk, onde a Rússia lança ataques diários e onde se registam combates pesados.

De acordo com os dados de que dispõem as autoridades ucranianas, 275 crianças vivem nas localidades a evacua e todas as crianças retiradas devem ser acompanhadas por um dos pais ou outro familiar ou tutor autorizado, acrescentou Oleg Siniegubov, que adiantou estar a evacuar outras zonas da frente sob sua responsabilidade.

Na guerra com a Rússia, a Ucrânia tem estado envolvida numa contraofensiva no leste e no sul desde junho. Mas desde a libertação da cidade ucraniana de Kherson (sul), a linha da frente, com mais de mil quilómetros de extensão, tem estado quase imóvel.