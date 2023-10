FC Porto goleia em Antuérpia

A equipa liderada por Sérgio Conceição venceu, nesta quarta-feira, na Bélgica, o Antuérpia por 4-1, em jogo a contar para a terceira jornada do grupo H da Liga dos Campeões.

Depois de perderem no Estádio do Dragão, frente ao Barcelona, o FC Porto conseguiu vitória na Bélgica, tendo começado por baixo do resultado.

A primeira parte foi muito divida, com a formação belga a obter vantagem no resultado, aos 37’ por intermédio de Yusuf, que recebeu a bola depois de embater num jogador dos dragões.

Sem contar com isso, Sérgio Conceição, antes do apito final da primeira parte, foi obrigado a substituir Wendell, devido a lesão, por Evanilson.

Já no primeiro minuto do segundo tempo, foi Evanilson quem conseguiu igualar o resultado, rematando a bola para dentro das redes de Butez.

Aos 54’, foi a vez de Stephen Eustáquio, que, servido por João Mário, deu a volta ao resultado, dando vantagem aos dragões.

Minutos depois, aos 69’, Pepe assistiu Evanilson, que rematou de primeira, fazendo o terceiro golo para a equipa de azul e branco.

A sete minutos dos 90, Taremi recuperou a bola e atira para a frente, Evanilson finalizou com um chapéu e fechou a contagem com um hat-trick.

Com este triunfo, o FC Porto passa a somar seis pontos, menos três do que o líder Barcelona, que também venceu esta quarta-feira o Shakhtar Donetsk, que é terceiro, com três, enquanto o Antuérpia ainda não somou qualquer ponto.