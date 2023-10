MAI anuncia contratação de 300 funcionários não policiais para PSP

O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, anunciou, esta quarta-feira, que serão contratados 300 funcionários não policiais para a Polícia de Segurança Pública (PSP), defendendo que a medida irá permitir colocar mais agentes na rua.

Foi à margem da cerimónia da tomada de posse do Comandante do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, Fiães Fernandes, a decorrer no Ministério da Administração Interna, que O ministro da tutela, avançou que já há concordância das Finanças para a abertura de um procedimento de admissão de 300 funcionários civis para a PSP.

De acordo com o Ministro da Administração Interna, estas contratações vão permitir “libertar recursos policiais” e “reforços o policiamento, proximidade e visibilidade, porque é uma das prioridades políticas”.

José Luís Carneiro avançou ainda que este mês de outubro entraram para a PSP 580 novos polícias, “que já estão a trabalhar”, e que, durante o mês de novembro, terá início mais um curso de formação de agentes com 500 elementos.