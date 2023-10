Jerónimo Martins. Lucro sobe 33% para 558 milhões de euros

A Jerónimo Martins registou um lucro de 558 milhões de euros nos primeiros nove meses do ano, o que representa um aumento de 33,3% face aos 419 milhões registados em igual período do ano passado.

Neste período, as vendas cresceram 22,1% para os 22,5 milhões de euros, um crescimento de 21,2%.

Segundo a dona do Pingo Doce, o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, apreciações e amortizações) disparou 18% para 1,6 mil milhões de euros e a margem fixou-se em 7,1%, abaixo dos 7,3% que tinham sido registados no mesmo período do ano passado.

Nos primeiros nove meses do ano, a Biedronka viu as vendas em moeda local crescerem 21,7%. Em euros, as vendas atingiram os 15,8 mil milhões, 24,2% acima dos mesmos nove meses do ano passado.

Já o Pingo Doce viu as vendas crescerem 8,8% para 3,5 mil milhões de euros nos primeiros nove meses do ano. Olhando para o terceiro trimestre, as vendas subiram 9,3%, atingindo 1,3 mil milhões de euros.

“Nos próximos meses, continuaremos a ter de gerir a pressão sobre os negócios resultante do cruzamento de duas forças contrárias: a queda acentuada da inflação alimentar e a forte inflação dos custos. Isto vai requerer das nossas equipas, aos mais variados níveis da organização, um elevado sentido de foco e disciplina, e um compromisso renovado com a liderança de preço nos diferentes mercados em que operamos”, escreveu Pedro Soares dos Santos, presidente da Jerónimo Martins em comunicado.