Autoridade Tributária alerta para outro email fraudulento

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou, num aviso publicado no portal das finanças, para um novo email fraudulento sobre uma suposta fatura com “discrepâncias” e em que é apresentado um link, que avisa o fisco, em caso algum deve ser acedido.

“A Autoridade Tributária e Aduaneira tem conhecimento de que alguns contribuintes estão a receber mensagens de correio eletrónico supostamente provenientes da AT, referentes uma eventual fatura, nas quais é pedido que se carregue num link”, lê-se no aviso publicado.

Tal como nos casos anteriores, a AT insiste que “estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas” tendo em conta que o seu propósito “é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas carregando nos links sugeridos”, alertando que os contribuintes “em caso algum” devem efetuar essa operação.

Entre as mensagens que surgem neste novo mail fraudulento, e que surgem até assinados em nome de um suposto diretor do serviço das finanças, inclui-se uma em que se indica ao contribuinte para seguir o referido link malicioso para verificar as “discrepâncias” da fatura que foram “corrigidas” e se diz que se este quiser “regularizar a sua situação com o Serviço de Finanças em sua área de residência” deve “aguardar até receber a notificação”.

Este é o 10.º alerta para mails fraudulentos que a AT efetua desde o início deste ano.