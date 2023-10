Desmantelado grupo que introduzia droga na Europa em peças de sucata

Foi desmantelada, pela Polícia Judiciária, em conjunto com a Polícia Nacional espanhola e a Autoridade Tributária desse país, uma rede de tráfico de droga, que introduzia grandes quantidades de cocaína na Europa, no âmbito da ‘Operação Piri-Piri’.

Acabaram por ser detidas 7 pessoas de nacionalidade espanhola e colombiana, por tráfico de droga, branqueamento de capitais e de pertença a associação criminosa.

O grupo criminoso, sediado em Espanha, importava o produto em peças de sucata, transportadas em contentores desde a América Latina, “socorrendo-se, para o efeito, de diversas empresas legalmente constituídas”.

De acordo com o comunicado das autoridades, foram apreendidos, no mês passado, cerca de 210kg de cocaína.

Lê-se ainda, no comunicado, que “no decurso das investigações evadas a cabo quer em Portugal quer em Espanha, foi possível identificar um conjunto de quatro contentores de sucata provenientes do Panamá, destinados a uma empresa espanhola e com entrada no continente europeu através de um porto nacional, relativamente aos quais existiam suspeitas de transportarem, dissimulada na mercadoria declarada (sucata de maquinaria industrial), uma grande quantidade de droga".

A Autoridade Tributária de Portugal também acabou por auxiliar na operação.