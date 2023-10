Hamas afirma que bombardeamentos israelitas mataram mais de 6.500 pessoas em Gaza

Pelo menos 6.546 palestinianos morreram na sequência dos bombardeamentos israelitas na Faixa de Gaza. Os números são avançados pelo ministério da Saúde do Hamas, esta quarta-feira, apontando ainda 17.439 feridos.

Entre os mortos há 2.704 crianças, 1.584 mulheres e 364 idosos, e nas últimas 24 horas, morreram 756 palestinianos.

De acordo com o gabinete de informação do Governo da Faixa Gaza, que se encontra sob controlo do Hamas, pelo menos dez padarias no enclave palestiniano foram alvo de ataques aéreos israelitas, mas não especificaram o número de vítimas.

Israel está "a destruir as infraestruturas, a bombardear hospitais, escolas, mesquitas, igrejas e instituições governamentais civis, a cortar a água, a eletricidade e a internet (...)", alega Ezat al-Sharq, membro do escritório político do Hamas, em comunicado.