Erdogan cancela viagem a Israel

O Presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, insistiu, esta quarta-feira, numa reunião do grupo do Partido AK, que “o Hamas não é um grupo terrorista”, acabando por anunciar o cancelamento da viagem que tinha planeada a Israel.

Citado pela CNN Turk, Erdogan explica que “na última reunião, juntaram-se e todo o Ocidente considerou o Hamas uma organização terrorista. Israel, o Ocidente deve-lhe muito, mas a Turquia não lhe deve nada. O Hamas não é uma organização terrorista, mas sim um grupo de libertação e de mujahedin que luta para proteger a sua terra"

O chefe de Estado turco sublinhou, ainda, que “Israel está a matar crianças”, insistindo que “nunca poderemos permitir que essas crianças sejam mortas. Disse isto ao primeiro-ministro deles [Netanyahu] uma vez, em Davos, e disse-lhe que sabe matar muito bem", acrescenta, sublinhando que Netanyahu "abusou da boa vontade" e, por isso, a viagem programada a Israel foi cancelada.

No seu discurso no parlamento, Erdogan sustentou a "perspetiva humana" que a Turquia tem adotado desde que o conflito no Médio Oriente começou, que "temos feito todos os esforços para evitar que a crise se agrave” e que, além do mais, “Continuaremos a tomar posição contra as campanhas sujas. Não trocaremos esta posição honrosa por interesses quotidianos. A nossa abordagem de princípio na questão da Palestina é o exemplo mais concreto", conclui.