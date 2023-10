Concursos de Obras Públicas promovidos aumentaram 65% até setembro

O valor dos concursos de empreitadas de obras públicas promovidos até ao final de setembro totalizou 4.839 milhões de euros, o que corresponde a um aumento de 65%, quando comparado com os 2.926 milhões de euros apurados no mesmo período do ano anterior.

Nos primeiros três trimestres deste ano, os contratos de empreitadas celebrados e reportados no Portal Base, no âmbito de concursos públicos, totalizaram 1.746 milhões de euros, valor que corresponde a um crescimento de 30% em termos homólogos. “O diferencial entre a contratação reportada e os concursos de empreitadas lançados na mesma modalidade mantém a tendência de agravamento, situando-se em cerca de 3.093 milhões de euros, desde o início do ano”, refere o barómetro da AICCOPN.

Já em relação aos contratos de empreitadas de obras públicas celebrados em resultado de ajustes diretos e consultas prévias, no período em análise, totalizaram 399 milhões de euros, o que traduz um aumento de 33% em termos homólogos.

Desta forma, até ao final de setembro, o montante total de contratos de empreitadas celebrados e registados no Portal Base totalizou 2.308 milhões de euros, valor que corresponde a um acréscimo de 34% face ao valor apurado no mesmo período do ano anterior.