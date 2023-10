Pedidos de ajuda financeira por parte das famílias subiram no terceiro trimestre

A submissão de pedidos de crédito à intermediadora de crédito Gestlifes aumentou 25% no terceiro trimestre quando comparado com igual período do ano passado.

A empresa lembra que estão incluídos nesta estatística todos os tipos de crédito: pessoal, consolidado e habitação. E ainda, pedidos de transferência de crédito habitação.

“Esta tendência de aumento de pedidos é transversal entre todos os tipos de crédito. Destaca-se os pedidos de transferência de crédito que cresceram 96%, seguem-se os pedidos de crédito habitação com crescimento de 86%. os pedidos de crédito pessoal cresceram em 83% e os pedidos de crédito consolidado em 79%”, refere em comunicado.

Quanto ao tipo de residência, os pedidos que vivem em casa de familiares decresceram em 12%. Por outro lado, aumentou o número de pedidos de ajuda por parte de quem arrenda casa (em 9%), tem casa própria com crédito (21%), casa própria sem crédito (4%).

Também as recusas de crédito subiram em 40%. Destacam-se como razões: os pedidos de crédito serem realizados por pessoas em início de atividade, não dando qualquer garantia de possibilidade de pagamento ao banco (50%) e taxa de esforço elevada (41%).