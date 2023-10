Nova SBE quer aumentar 2% do PIB até 2026 com novo programa de capacitação de gestores

A Nova SBE quer contribuir para um crescimento de 2% do Produto Interno Bruto (PIB) nos próximos dois anos através de um novo programa de formação e capacitação de gestores. “Até 2026, o Programa de Gestão para PMEs – Nova SBE VOICE Leadership – propõe apoiar a modernização e competitividade de decisores das PMEs nacionais, através de uma formação intensiva sobre os diferentes pilares da gestão empresarial”, revela em comunicado.

E lembra que, atualmente, o nível de competitividade das empresas portuguesas é muito baixo quando comparado com o de outros países da União Europeia: cerca de 60% das PMEs portuguesas diz não ter interesse em exportar, 86% não utiliza ferramentas de gestão essenciais e mais de 70% não realizou qualquer investimento em transformação digital nos últimos dois anos. Por saber que o nível de literacia de gestão é um fator determinante na performance das micro, pequenas e médias empresas, a escola de negócios pretende capacitar gestores e decisores com ferramentas e rotinas que ajudem a melhorar a sua competitividade e crescimento futuros.

Para Pedro Brito, diretor executivo da Iniciativa Nova SBE VOICE Leadership (Diretor Associado e CEO da Formação de Executivos da Nova SBE) “esta iniciativa não é só da Nova SBE, é de todos. Inclui diversos parceiros e indivíduos que diariamente se juntam para participar num movimento cujo grande objetivo é aumentar a competitividade das PMEs portuguesas, com impacto direto na criação de valor e na qualidade de vida dos cidadãos portugueses. Esta é a missão de impacto da Nova SBE, e da sua Formação de Executivos, que através de parcerias e projetos de cocriação pretende contribuir para uma sociedade melhor e mais sustentável”.

Durante toda a iniciativa será também desenvolvido um Estudo de Impacto do programa através da parametrização e avaliação do mesmo nas empresas, estudando o seu crescimento em diferentes vertentes como as exportações, volume de faturação, crescimento das equipas, internacionalização, entre outros indicadores de análise.

“A realização de um estudo de impacto sobre o programa de formação, mentoria e capacitação de PMEs é crucial para garantir que este não é apenas um investimento com efeitos temporários, mas sim uma ferramenta para o crescimento sustentável a longo prazo”, declara Miguel Ferreira, Coordenador Académico dos Estudos Nova SBE VOICE Leadership (Vice-Diretor Docentes & Investigação da Nova SBE).

E acrescenta ainda que “ao monitorizarmos e avaliarmos os resultados e performance das PMEs ao longo do programa, podemos assegurar que vão aumentar a sua produtividade, mas também vão tornar-se verdadeiros motores de crescimento económico, contribuindo de maneira substancial para o desenvolvimento de Portugal e melhoria do bem-estar de todos. A avaliação de impacto permitirá também extrair lições valiosas para os decisores políticos e a sociedade civil desenvolverem programas mais abrangentes e eficazes para PMEs".