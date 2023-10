Sorteio dita que FC Porto, Benfica e Sporting jogam em casa

O sorteio da quarta eliminatória da Taça de Portugal em futebol, realizado esta quarta-feira na Cidade do Futebol em Oeiras, ditou que Benfica, FC Porto e Sporting jogam em casa.

Na ronda agendada para o fim de semana de 25 e 26 de novembro, os dragões, detentores do troféu, defrontam o Montalegre.Também do Campeonato de Portugal – o quarto escalão do futebol português – é o Dumiense, adversário dos leões.

O Benfica, recordista de títulos (26) na Taça, ainda não tem adversário definido, já que vai receber o vencedor do embate em atraso da terceira eliminatória: a receção do Camacha, do Campeonato de Portugal, ao Famalicão, da I Liga. este jogo foi adiado para 18 de novembro devido ao mau tempo, que não permitiu a deslocação dos famalicenses à Madeira.

Um possível embate entre os encarnados e os famalicenses seria o quarto entre equipas da I Liga. Já agendadas estão as receções do Vizela ao Estrela da Amadora, do Portimonense ao Sporting de Braga e do Arouca ao Boavista.

13 clubes da I Liga, nove da II Liga, um da Liga 3, sete do Campeonato de Portugal e um dos Distritais, disputam, para já, a quarta eliminatória da prova rainha do futebol português.