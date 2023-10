Israel recusa visto a sub-secretário-geral da ONU

Com o objetivo de “ensinar-lhes uma lição”, o governo de Israel terá recusado o visto a um funcionário das Nações Unidas, em resposta às declarações polémicas de António Guterres, na terça-feira, quando disse que “os ataques terríveis” do Hamas contra Israel não são justificação para a “punição coletiva do povo palestiniano” .

Em causa, de acordo com a imprensa internacional, está a recusa de um visto ao chefe de assuntos humanitários da ONU, Martin Griffiths.

“Devido aos seus comentários, recusaremos a emissão de vistos para representantes da ONU, e já recusámos um visto ao sub-secretário-geral para os assuntos humanitários, Martim Griffiths. Chegou a hora de ensinar-lhes uma lição”, disse embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, a uma rádio israelita.

Recorde-se que após as declarações do secretário-geral da ONU, o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita respondeu: “Senhor secretário-geral, em que Mundo vive? Definitivamente não neste”.