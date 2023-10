Casas. Preços aceleraram 9% no segundo trimestre

O preço mediano dos alojamentos familiares em Portugal foi de 1629 euros por metro quadrado no segundo trimestre deste ano, o que corresponde a um crescimento homólogo de 9%. Os dados foram avançados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) que revela ainda o preço mediano da habitação aumentou, face ao período homólogo, em 19 sub-regiões NUTS III, destacando-se os crescimentos na Região Autónoma da Madeira (+24,9%) e no Médio Tejo (+15,7%).

O gabinete de estatística detalha que as quatro sub-regiões com preços medianos da habitação mais elevados – Algarve, Área Metropolitana de Lisboa, Região Autónoma da Madeira e Área Metropolitana do Porto – apresentaram também os valores mais elevados em ambas as categorias de domicílio fiscal do comprador.

Olhando para as áreas metropolitanas do Porto e de Lisboa, o preço mediano (euros por metro quadrado) das transações efetuadas por compradores com domicílio fiscal no estrangeiro superou, respetivamente em +61,3% e +91,6%, o preço das transações por compradores com domicílio fiscal em território nacional.

Ainda no período em análise, o INE revela que “ocorreu uma desaceleração dos preços da habitação em 17 dos 24 municípios com mais de 100 mil habitantes (14 no 1º trimestre de 2023), destacando-se com decréscimos superiores a 10 pontos percentuais (p.p.), Barcelos (-17,8 p.p.), Loures (-11,6 p.p.) e Odivelas (-10,3 p.p.)”.

Do lado contrário, foi registado um crescimento da taxa de variação homóloga em sete municípios, com destaque para o Funchal (+20,1 p.p.) e Matosinhos (+12,3 p.p.). O município do Porto registou um acréscimo de +7,1 p.p. e o de Lisboa de +3,7 p.p.. Os municípios de Lisboa (4 275 euros por metro quadrado), Cascais (3 902 euros por metro quadrado), Oeiras (3 166 euros por metro quadrado) e Porto (2 857 euros por metro quadrado) apresentaram os preços da habitação mais elevados.

Já o valor do 3º quartil dos preços da habitação situou-se acima do valor nacional (2 456 euros por metro quadrado) no Algarve (3 450 euros por metro quadrado), nas áreas metropolitana de Lisboa (3 411 euros por metro quadrado) e do Porto (2 537 euros por metro quadrado) e na Região Autónoma da Madeira (2 690 euros por metro quadrado).

No Algarve, o valor mediano dos preços da habitação foi superior ao valor do 3º quartil de todas as outras sub-regiões NUTS III, com exceção da Área Metropolitana de Lisboa e da Região Autónoma da Madeira.