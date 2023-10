Declarações polémicas de Guterres chocaram Israel

As declarações polémicas do secretário-geral das Nações Unidas, que afirmou durante uma reunião do Conselho de Segurança, que os ataques do Hamas, a 7 de outubro, não aconteceram do nada e que o povo palestiniano continua sujeito a “56 anos de ocupação sufocante”, apanharam a comunidade internacional de surpresa, e Israel foi muito rápida a pedir a demissão do português António Guterres.

Após as declarações, o ministro dos Negócios Estrangeiros israelita rebateu: “Senhor secretário-geral, em que Mundo vive? Definitivamente não neste”. Eli Cohen já fez também saber, através do X, que não vai reunir com António Guterres.

I will not meet with the UN Secretary-General. After the October 7th massacre, there is no place for a balanced approach. Hamas must be erased off the face of the planet! — אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) October 24, 2023

Já o embaixador do Estado judaico nas Nações Unidas pede a renúncia do líder da ONU, defendendo que a posição expressa por Guterres parece manifestar uma legitimação do “terrorismo” e do “assassinato”.

Para o embaixador israelita em Portugal, Dor Shapira, a ONU “perdeu a sua credibilidade ao trair o Mundo livre”.

78 years ago today, the @UN Charter entered into force with one purpose: to make "Never Again" a reality.

Today, 78 years later, @UN, @antonioguterres has proven that this body has lost its credibility by betraying history and the free world.

There is No justification to terror… — Dor Shapira🇮🇱🇵🇹 (@ShapiraDor) October 24, 2023

As famílias dos reféns do Hamas também manifestaram choque em relação às declarações do secretário-geral das Nações Unidas, considerando como escandalosas as palavras de António Guterres.

"Que vergonha dar legitimidade a crimes contra a humanidade quando se trata de judeus! As declarações do secretário-geral da ONU são escandalosas!", criticou o grupo de famílias dos cerca de 220 sequestrados, através de um comunicado.

"Crianças foram queimadas vivas, mulheres foram violadas e civis foram torturados e assassinados a sangue frio. Tudo com o objetivo de aniquilar todos os israelitas e judeus na área capturada pelo Hamas", lê-se ainda.

Para as famílias, a posição manifestada pelo kíder da ONU, "ignora vergonhosamente o facto de que em 7 de outubro foi perpetrado um genocídio contra o povo judeu e até encontrou uma forma indireta de justificar os horrores que os judeus sofreram".