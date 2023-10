Benfica perde frente a Real Sociedad e Braga não vence ao Real Madrid

O Benfica tropeça na Luz, frente ao Real Sociedad por 1-0, e o Braga não consegue vencer frente ao Real Madrid, deixando o marcador a 2-1.

Ao fim de três jornadas as águias continuam sem pontuar, ficando a 7 pontos tanto do Real Sociedad como do Inter e a 3 pontos do Salzburgo, o terceiro classificado do grupo.

Num jogo em que os bascos assumiram o domínio e posse, conseguindo criar mais oportunidades, o golo da vitória do clube espanhol chegou na segunda parte, aos 63’, pelos pés de Brais Méndez.

Na pedreira, os minhotos não conseguiram dar a volta ao resultado, começando logo desde o início atrás da equipa de Carlo Ancelotti.

O primeiro golo do Real Madrid teve lugar aos 16’ pelos pés de Rodrygo e servido por Vinícius Jr. Já na segunda parte, aos 61’, o clube espanhol consegue alcançar o segundo golo, com uma finalização de Jude Bellingham.

A formação de Arthur Jorge consegue pontuar, pouco depois, aos 63’ com um golo de Djaló, o melhor marcador dos minhotos.

Com este resultado, e a vitória do Nápoles frente ao Union Berlim, o Braga segue em 3º lugar do grupo.