OMS alerta que dois terços dos estabelecimentos de saúde em Gaza não funcionam

A falta de combustível e os ataques israelitas estão a fazer com que dois terços das instalações de saúde de Gaza deixem de funcionar.

“Para além dos hospitais que tiveram de encerrar devido a danos e ataques, seis hospitais na Faixa de Gaza já fecharam por falta de combustível”, alertou esta terça-feira a OMS, em comunicado, acrescentando que, no total, estão sem funcionar 46 dos 72 estabelecimentos de saúde, incluindo 12 dos 35 hospitais.

Esta segunda-feira, a OMS, com o apoio da Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos (UNRWA), “entregou 34.000 litros de combustível a quatro grandes hospitais do sul de Gaza e ao Crescente Vermelho Palestiniano para manter os seus serviços de ambulância”.

“No entanto, isto só é suficiente para manter as ambulâncias e as funções hospitalares críticas a funcionar durante pouco mais de 24 horas”, alertou ainda a organização, alertado para os milhares de vidas que estão em causa devido as baixas condições em Gaza.