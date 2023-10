Árvore cai em cima de carro em Leça da Palmeira devido ao mau tempo

O mau tempo provocou, esta terça-feira, a queda de uma árvore na Rua Fresca, em Leça da Palmeira, no Porto, tendo atingido um carro.

O Jornal de Notícias escreve que o alerta foi dado às 14h00 pela proprietária do veículo, que ficou danificado, aos Bombeiros Voluntários Matosinhos-Leça.

O instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou, esta terça-feira, seis distritos sob aviso amarelo devido à previsão de chuva, por vezes forte.

Em causa estão os distritos de Viseu, Porto, Viana do Castelo, Aveiro, Leiria e Braga, com o aviso a permanecer ativo até as 15 horas no Porto, Viana do Castelo, Aveiro e Braga, e até às 18 horas Leiria e Coimbra.