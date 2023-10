"Consequências" da ocupação de Israel na Palestina serão analisadas pelo Tribunal Internacional de Justiça

O Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) vai realizar audiências públicas sobre “as consequências jurídicas decorrentes das políticas e práticas de Israel no Território Palestiniano Ocupado”.

As audiências, anunciou esta terça-feira o principal órgão judicial das Nações Unidas, vão começar em fevereiro do próximo ano, no dia 19.

De acordo com o TIJ, serão centradas nos argumentos de ambas as partes, Israel e Palestina, sobre o tema da ocupação.

O Ministério da Saúde do grupo islamita Hamas anunciou hoje que 5.7911 pessoas foram mortas desde o início dos ataques israelitas na Faixa de Gaza.

O Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) vai realizar audiências públicas sobre “as consequências jurídicas decorrentes das políticas e práticas de Israel no Território Palestiniano Ocupado”.

As audiências, anunciou esta terça-feira o principal órgão judicial das Nações Unidas, vão começar em fevereiro do próximo ano, no dia 19.

De acordo com o TIJ, serão centradas nos argumentos de ambas as partes, Israel e Palestina, sobre o tema da ocupação.

O Ministério da Saúde do grupo islamita Hamas anunciou hoje que 5.7911 pessoas foram mortas desde o início dos ataques israelitas na Faixa de Gaza.