Resultados da TAP "dão boas perspetivas" para privatização, defende Galamba

O ministro das Infraestruturas reagiu, esta terça-feira, ao facto de a TAP ter registado lucros recorde de 203,5 milhões de euros até setembro.

Para João Galamba, os resultados são "francamente animadores" e dão boas perspetivas para a privatização.

"Os resultados são francamente animadores e mostram que depois de um ano de 2022 com resultados históricos, o ano de 2023 tudo indica que será ainda melhor e isso, obviamente, que são boas perspetivas para a privatização. Significa que temos uma empresa sólida, em crescimento, sustentável e isso é sempre uma boa notícia", afirmou o ministro, à margem da cerimónia que assinalou o arranque da transferência da aviação executiva do Aeroporto Humberto Delgado para o Aeródromo Municipal de Cascais, em Tires.

Questionado pelos jornalistas sobre se os resultados tornam mais difícil explicar a necessidade de privatizar a companhia aérea, João Galamba refutou a ideia, defendendo antes que os lucros recorde significam que o investimento que os portugueses fizeram na TAP está a ter retorno".

Em relação ao novo aeroporto, o ministro garantiu que os prazos para a conclusão dos trabalhos da comissão técnica independente (CTI) se estão "perfeitamente a tempo" do desfecho do processo de privatização da TAP.



A CTI deverá entregar o relatório final sobre estudo da nova localização no final do ano ou no início de janeiro e o Governo, segundo João Galamba, tomará “rapidamente” uma decisão.