Navios ucranianos no Mar Negro atacados pela Rússia

As autoridades russas informaram esta segunda-feira ter atacado com sucesso três navios das Forças Armadas ucranianas no Mar Negro. Mais de 400 mil soldados russos estão em território ucraniano.

O exército russo indicou que os ataques foram realizados graças ao “sistema anti-sabotagem” da frota do Mar Negro e que a “área onde as embarcações não tripuladas foram detetadas foi atacada por sistemas de mísseis antinavios”. Por isso, acrescenta, estão a ser realizadas “medidas de desminagem” e “medidas anti-sabotagem” na zona da baía de Sebastopol, ao largo da costa da Crimeia, que foi anexada pela Rússia em 2014.

O governador da região, Mikhail Razvozhaev, indicou que a frota russa no Mar Negro está “a repelir” um possível ataque das forças ucranianas. Os ataques com recurso a drones navais ou aéreos são comuns ao largo da Ucrânia e intensificaram-se desde que a Rússia se retirou, em julho, de um acordo que permitia as exportações de cereais da Ucrânia.

No início de setembro, Moscovo afirmou ter frustrado um ataque deste tipo que tinha como alvo a ponte que liga a Rússia à Crimeia, península anexada em 2014. A ponte foi danificada duas vezes desde o início da ofensiva russa em 2022. Também nesse mês foram lançados mísseis ucranianos contra um estaleiro em Sebastopol.

Entretanto, a Ucrânia afirmou que a Rússia tem mais de 400 mil soldados em território ucraniano ocupado, o que lhe permite realizar simultaneamente grandes operações em diferentes secções da frente de batalha.

“Eles têm tropas suficientes para [realizar] diferentes operações em diferentes secções da frente”, disse um responsável dos serviços de informação militar ucranianos, que classificou como “considerável” o número de militares russos destacados na Ucrânia. Andri Yusov também afirmou que a Rússia está a enviar mais armas aos seus soldados na Ucrânia e disse que o Kremlin continua a mobilizar pessoal para reforçar o exército.

O Estado-Maior da Ucrânia informou ainda que a Rússia partiu para a ofensiva nas frentes oriental e nordeste e está a lançar ataques contínuos para tentar ganhar terreno perto das cidades ucranianas de Avdivka, Marinka e Kupiansk, arredores de Donetsk.

As forças ucranianas continuam a resistir investidas russas junto à cidade de Donetsk, no leste da Ucrânia. “Houve muitas, mas penso que esta [Avdivka] é uma das mais importantes. Na minha opinião, é a última tentativa da Rússia de tomar a iniciativa na frente”, disse na segunda-feira um responsável do gabinete do presidente da Ucrânia.