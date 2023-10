África do Sul. Mais um português raptado em Joanesburgo

Mais um empresário português, é o quarto este mês, foi raptado em Joanesburgo, na África do Sul, esta segunda-feira à noite.

O rapto ocorreu no bairro de Alexandra, junto ao subúrbio de Sandton, adiantou, citado pela agência Lusa, Roberto Silva, editor do jornal comunitário Voz Portuguesa, publicado pela organização não-governamental (ONG) Fórum Português da África do Sul, em Joanesburgo.

Roberto Silva afirmou que as autoridades consulares portuguesas foram alertadas pela ONG para o rapto pelo Fórum Português da África do Sul.

O empresário luso será proprietário de uma cadeia de supermercados.