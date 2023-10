Macron já está com Netanyahu em Telavive. À tarde reúne com Abbas na Cisjordânia

O Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, vai reunir-se com o chefe de Estado francês, Emmanuel Macron, em Ramallah, na Cisjordânia, esta terça-feira, anunciou o gabinete do líder palestiniano.

Emanuel Macron chegou esta manhã a Telavive para se encontrar com as autoridades israelitas, na sequência do conflito iniciado a 7 de outubro com um ataque surpresa do Hamas.

Já o encontro entre Abbas e Macron "está previsto começar às 17h00 (15h30 em Lisboa)", segundo informações do gabinete do líder palestiniano, citado pela AFP.