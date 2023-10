TAP com lucro acima dos 200 milhões de euros

A TAP obteve nos primeiros nove meses do ano um resultado líquido de 203,5 milhões de euros e as receitas operacionais ascenderam a 3,2 mil milhões de euros, um aumento de 725 milhões, mais 29,7% que no mesmo período de 2022.

Em comunicado divulgado esta terça-feira, a companhia aérea revela ainda que considerando apenas o terceiro trimestre, o lucro atingiu os 180,5 milhões de euros, com um crescimento de 62% em comparação com igual período de 2022.

“Os resultados do 3º trimestre são encorajadores e validam o foco da organização em executar um bom verão para os nossos passageiros. Estamos a dar sólidos passos para melhorar a robustez das nossas operações e a qualidade do serviço que prestamos aos nossos passageiros, acelerando a recuperação dos dois últimos difíceis anos”, afirma o presidente executivo da TAP citado no comunicado.

“O aumento significativo das receitas, suportado por margens operacionais resilientes e um forte trajeto de desalavancagem, provam a solidez financeira do Grupo num contexto desafiante. Neste caminho contamos com o empenho e dedicação de todos os nossos trabalhadores, de forma a estabelecermos, em conjunto, a TAP como uma referência no sector”, acrescenta Luís Rodrigues. ,

No resultado do período de janeiro a setembro deste ano, a TAP sublinha o “crescimento robusto das receitas” – as receitas operacionais até setembro subiram 29,7%, para 3,16 mil milhões de euros, impulsionadas pela subida de 34,5% nas receitas com passageiros (que ascenderam a 2,9 mil milhões de euros).

De acordo com o comunicado enviado às redações, os “primeiros nove meses registaram um excelente desempenho das métricas financeiras e comerciais” , tendo a TAP registado um EBITDA Recorrente de 752,4 milhões de euros, com uma margem de 24%, bem como um sólido EBIT Recorrente de 400,7 milhões de euros, com uma margem de 13%.

A companhia informa ainda que no final de junho de 2023, a TAP procedeu ao reembolso das Obrigações 2019-2023, no valor total de 200 milhões de euros.