Os amigos e os negócios

Sempre me disseram que os negócios não se fazem dos amigos e eu concordo com a afirmação. Nunca tive sequer estrutura mental para ganhar dinheiro com os que me rodeiam e fazem parte de mim. Acho até que é preciso ter-se muito poucos escrúpulos para enriquecer à custa da família e dos amigos. Quando isso acontece normalmente corre mal para algum lado. As pessoas sentem-se usadas ou usurpadas e a relação esfria ou pode mesmo acabar. Há quem tenha uma capacidade fora do comum de conseguir separar as amizades e os negócios, é aliás isso que deve acontecer sempre e se possível não se devem envolver os primeiros nos segundos. Mesmo nas sociedades, o melhor é não misturarmos os assuntos (falo por experiência própria), porque tem tudo para correr mal. As relações acabam por se desgastar com imensas coisas, desde quem é que se dedica mais ao negócio até a quem trabalha mais ou aspetos financeiros mínimos e quando as coisas não estão a correr bem tudo acabar por vir ao de cima.

Posto isto, os amigos são e sempre serão a parte mais importante dos nossos negócios, assim como a nossa família. Eu sei que pode parecer incoerente, depois do preâmbulo, mas não é. Porque são eles a nossa estabilidade emocional, o nosso gozo pessoal, é com eles que gostamos de partilhar o nosso sucesso e é muitas vezes neles que nos apoiamos nas fases mais difíceis. Já tive momentos profissionais complicados e assumo sem complexos que foram eles que me puxaram para cima e nas melhores fases também foram sempre eles a minha prioridade. Ainda há uns dias falava com um amigo sobre o orgulho que sentia em ver que as pessoas à minha volta partilhavam um projeto que apresentei este fim de semana, mesmo sem lhes pedir e ele dizia-me que isso só acontecia porque eu também dava e sempre dei tudo por eles. Isso faz-me sentido e deixa-me satisfeito porque eu acredito cada vez mais que a dinâmica das nossas vidas gira muito à volta do “dar e receber”. Ninguém pode dar para sempre sem nada receber e também não é justo que só recebamos sem nada darmos de nós. É no equilíbrio que se constroem as relações mais sólidas.

Como disse, este fim de semana que passou organizei um evento que era importante e mais importante foi sentir que tenho pessoas que estão lá para mim. Estão lá por mim. Os que acordaram às 05 da manhã e mesmo assim ficaram ao meu lado até ao fim, os que têm estado lá sempre, mesmo com coisas combinadas no dia seguinte, os que estiveram e voltaram a estar, os que mesmo não conseguindo estar porque estavam fora ou estavam doentes e enviaram uma palavra amiga de apoio, com a promessa de uma visita em breve. No início de uma caminhada é sempre fundamental contarmos com a presença dos que mais representam para nós porque nos dão conforto, nos transmitem segurança e têm capacidade de nos apontar os erros no momento certo.

Às vezes basta uma palavra, são precisos apenas 5 minutos ou uma simples mensagem para percebermos que se importam, que estão connosco e nos querem o melhor do mundo. Seja numa relação de amor ou amizade. Sentirmos que se tudo falhar eles estarão lá para nós, que se formos parar ao hospital alguém vai lá estar para nos dar a mão, se tivermos um problema temos quem disponha o seu tempo para conversar. Os que não o fazem com uma qualquer desculpa é porque não merecem o lugar onde os colocamos. Não é uma questão de perspetiva, é uma questão de expectativa.