Liga dos Campeões. A semana das reais dificuldades

A eliminatória da Taça de Portugal foi simpática para as equipas que não estão competições europeias, incluindo o Sporting, que disputa a Liga Europa, e permitiu fazer uma boa gestão do plantel com vista aos encontros desta semana que podem ou não relançar as esperanças de Benfica e Braga na Liga dos Campeões, já que o FC Porto está numa situação bastante favorável para o eventual apuramento para os oitavos de final.

O desempenho europeu do Benfica tem sido medíocre. Perdeu os dois primeiros jogos e, igualmente preocupante, nunca mostrou futebol para estas andanças. À entrada para a terceira jornada luta pela sobrevivência teria de haver uma transformação profunda do seu futebol e o Inter Milão e a Real Sociedad caírem a pique daqui até dezembro para o Benfica conseguir apurar-se para a fase seguinte, mas pode perfeitamente entrar na Liga Europa. Por essa razão, o jogo desta terça-feira frente aos bascos é de extrema importância. A Real Sociedad empatou com o Inter e foi à Áustria vencer o Salzburgo, aquela equipa que ninguém dava nada por ela, mas que veio ganhar à Luz. O Benfica europeu está muito diferente daquilo que fez na época passada e o jogo desta terça-feira, às 20 horas, é a última oportunidade para limpar a imagem junto dos adeptos. Aliás, a única esperança do Benfica passa por vencer os dois jogos com a Real Sociedad.

O treinador assume a importância e a dificuldade do jogo “é uma equipa que joga um futebol com grande intensidade e tem abordagem tática muito clara. Não importa se perdem bola ou não, eles têm jogadores que estão disponíveis para os momentos de transição. É uma equipa muito boa e temos de jogar ao nosso melhor nível”, frisou. Roger Schmidt reconheceu que não ter pontuado nos jogos anteriores complicou as contas “como dissemos antes da fase de grupos, todos os jogos são uma final e quando perdes os dois primeiros fica ainda mais difícil. Sabemos da nossa situação, jogamos em casa e queremos mudar”, disse o técnico, que mantém a confiança “se estivermos concentrados, podemos passar à fase seguinte. Queremos continuar nesta competição, mas temos de ganhar o jogo para entrarmos numa nova situação”. O facto de Di Maria, Bah e Kokçu terem treinado ontem deixa em aberto a possibilidade de jogarem, o que é uma boa notícia para o treinador alemão.

A Real Sociedad ocupa o quinto lugar na liga espanhola, com cinco vitórias em dez jogos, e na última partida deixou alguns titulares no banco a pensar no jogo de hoje. O treinador Imanol Alguacil considerou o encontro na Luz “uma festa por ser próximo e por a nossa equipa estar num bom momento. Os nossos adeptos vão criar um grande ambiente e ajudar-nos num campo mítico e contra uma grande equipa”, disse.

Estrelas a Norte

O Braga também joga esta terça-feira, às 20 horas, contra o poderoso Real Madrid. A história não ganha jogos, mas, em Braga, ninguém se esquece que as camisolas brancas dos “merengues” já conquistaram 14 vezes a taça/liga dos campeões. Se a equipa de Artur Jorge mantiver o nível demonstrado nas partidas com o Nápoles e Union Berlim, o Real Madrid vai ter de jogar muito para vencer. O treinador do Braga referiu que “é um jogo muito especial e irá ficar marcado na história do Braga. Temos tido o cuidado de ter uma abordagem comedida. Nunca sem ambição, mas vamos ter pela frente uma das melhores equipas do mundo, o favoritismo pende para o Real Madrid. Há jogos que nos dizem que tudo é possível, se formos ambiciosos e lutarmos até aos limites”, afirmou confiante. Artur Jorge teve ainda uma palavras para os adeptos “vamos ter um mês de grande exigência e os adeptos são um plus de motivação e de compromisso”.

Na memória dos bracarenses ainda está o fantástico golo que Bruma marcou na vitória sobre os alemães – foi eleito o golo da segunda jornada da Liga dos Campeões – mas do outro lado está uma equipa cheia de estrelas, com destaque para a nova coqueluche Jude Bellingham que marcou o golo do triunfo do Real Madrid sobre o Nápoles. A nível interno, a equipa de Ancelotti voltou a marcar passo com o empate em casa do Sevilha (1-1) e pode ser apanhado no comando pelo Atlético de Madrid. Contudo, o registo dos merengues na liga milionária é outra conversa e ganhou dez dos últimos 12 jogos na fase de grupos.

A derrota em casa frente ao Barcelona na jornada anterior obriga o FC Porto a ir buscar pontos a campo alheio com vista ao apuramento para os oitavos de final. Para este jogo mantêm-se as preocupações de Sérgio Conceição, pois Pepe, Wendell e Eustáquio continuam a fazer tratamento e não é certo que joguem. O Antuérpia está a fazer uma má época. Nos últimos sete jogos venceu apenas uma vez, e ocupa o sexto lugar no campeonato belga. Na Liga dos Campeões regista duas derrotas, a última frente ao Shakhtar Donetsk (2-3), depois de terem estado a vencer por dois golos de diferença.

Esta jornada da Liga dos Campeões fica também marcada pela homenagem ao lendário Bobby Charlton, que faleceu aos 86 anos. O médio do Manchester United foi campeão europeu em 1968, marcando na vitória sobre o Benfica (4-1) na final de Wembley. Esse triunfo foi bastante significativo para Charlton, pois aconteceu precisamente dez anos depois de ele ter sobrevivido ao desastre aéreo de Munique, que custou a vida a oito companheiros da célebre equipa “Busby Babes” e a outros 15 passageiros. Dois anos antes, o médio tinha sido determinante na vitória da Inglaterra no Campeonato do Mundo de 1966, marcando os dois que afastaram Portugal da final e que fizeram Eusébio chorar.

Liga Europa

O Sporting joga quinta-feira, às 17h45, frente ao Raków, atual quarto classificado da liga polaca. Depois da derrota em casa com a Atalanta, o Sporting pode recuperar pontos frente à equipa mais fraca do grupo e inverter a história, pois nunca conseguiu vencer na Polónia. Neste momento, os leões têm o mesmo número de pontos do Sturm Graz, mas com a vantagem de terem ganho em casa dos austríacos. O ideal seria o Sporting vencer o grupo, uma vez que o segundo lugar obriga os leões a jogar o playoff com um dos terceiros classificados da Liga dos Campeões, é há sempre clubes de topo a serem eliminados e a caírem para a Liga Europa.