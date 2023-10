Hamas libertou duas reféns por "razões humanitárias"

Esta segunda-feira, foram libertadas mais duas reféns, identificadas como como Nurit Yitzhak and Yochved Lifshitz, pelas brigadas Al-Qassam, do Hamas, anunciou o grupo através de um comunicado difundido na rede social Telegram.

No documento. lê-se que o grupo decidiu “libertá-las por razões humanitárias e de saúde apesar dos crimes dos ocupantes" e que esta iniciativa aconteceu no âmbito da mediação do Egito e do Catar.

O Hamas sublinha, na mesma mensagem, que Israel "recusa desde sexta-feira aceitar a receção" destas reféns.

Na última sexta-feira, um porta-voz do Hamas, Abu Obeida, já tinha explicado que fora transmitida ao Catar a disponibilidade para libertar as duas reféns em causa "por razões humanitárias e sem contrapartidas" utilizando "os mesmos procedimentos" utilizados na libertação de dois reféns norte-americanos já na semana passada.