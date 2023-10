Dois homens detidos após assalto a jovem de 17 anos em Vizela

Dois homens, com 31 e 42 anos, foram detidos, no dia 20 de outubro, por roubo, no concelho de Vizela.

"No âmbito de uma denúncia de roubo por esticão, os militares da Guarda deslocaram-se de imediato para o local, onde verificaram que um jovem de 17 anos tinha sido vítima de roubo", diz a GNR, em comunicado, divulgado esta segunda-feira.

No seguimento da ação foram desenvolvidas diligências policiais, "que culminaram com a localização e interceção dos suspeitos, que já se encontravam em fuga do local".

Foram ainda apreendidos 150 euros em numerário, uma 'catana', uma bolsa e uma chave de um ciclomotor.

Os detidos já foram presentes, no dia 21 de outubro, no Tribunal Judicial de Guimarães, onde lhes foram aplicadas as medidas de coação de apresentações semanais em posto policial da área de residência e proibição de contacto, por qualquer via, com o ofendido.