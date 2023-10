Quase 20 mil pessoas abandonam o sul do Líbano

Segundo dados divulgados, esta segunda-feira, pela Organização Internacional para as Migrações (OIM), cerca de 20 mil pessoas abandonaram o sul do Líbano, na sequência de ataques entre o movimento xiita Hezbollah e as forças israelitas.

A OIM, que integra o sistema da Organização das Nações Unidas (ONU), apontou que, nas semanas recentes, os incidentes na fronteira libanesa têm sido constantes e que, até sábado passado, tinham sido registadas mais de 19.600 pessoas deslocadas.

Além do mais, a agência informa que os deslocamentos estão a aumentar a um ritmo de duas mil pessoas por dia.

Em apenas uma semana, o número de deslocados na entre o Líbano e Israel aumentou para cerca de 14 mil, mas não apenas na parte sul do Líbano, uma vez que alguns dos deslocados estão a optar por ir para áreas mais a norte, como a capital do país, Beirute.