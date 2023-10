Ministra da Justiça promete "máxima rapidez" no pedido de nacionalidade de refém do Hamas

A ministra da Justiça, Catarina Sarmento e Castro, prometeu, esta segunda-feira, à margem da assinatura de um protocolo com a Cruz Vermelha em Ponta Delgada, nos Açores, “máxima rapidez” na análise do pedido de nacionalidade portuguesa por parte de um israelita refém do movimento islamita Hamas.

“Situações excecionais merecem decisões excecionais. Nós estamos neste momento a avaliar com a máxima rapidez possível a situação para podermos responder”, realçou Catarina Sarmento e Castro.

Sem detalhar o caso, a governante salientou ainda que é “timbre do Ministério da Justiça” a “proteção dos direitos fundamentais” dos cidadãos.