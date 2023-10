Hamas fez mais de 220 reféns no ataque de 7 de outubro

O exército israelita atualizou esta segunda-feira para mais de 220 o número de reféns feitos pelo grupo terrorista Hamas no ataque de 7 de outubro a Israel. As autoridades israelitas conseguiram confirmar o rapto de 222 pessoas, incluindo soldados capturados durante o ataque, cujas famílias foram notificadas.

O porta-voz do exército israelita referiu ainda que o exército israelita “está a tentar por todos os meios libertar os reféns e trazê-los de volta para casa”, depois de ser questionado sobre a possibilidade de adiar uma possível ofensiva terrestre contra a Faixa de Gaza para dar tempo aos esforços destinados a libertar os reféns. Segundo Daniel Hagari, entre os reféns há um número significativo de estrangeiros,

O ministro da Defesa israelita tinha afirmado na noite de domingo que uma ofensiva terrestre em Gaza, que tem como objetivo eliminar o grupo terrorista, poderá durar vários meses. “Esta deverá ser a última manobra [terrestre] em Gaza, pela simples razão de que, depois dela, o Hamas já não existirá. Levaremos um mês, dois meses, três, mas no final não existirá”, disse Yoav Gallant.

Um comunicado publicado pelas Forças de Defesa de Israel (IDF) no seu ‘site’, também esta segunda-feira, revela que o número de soldados mortos durante o ataque do Hamas aumentou para 308. Este primeiro primeiro ataque do Hamas, de surpresa e sem precedentes, resultou em quase 1.400 mortos e desencadeou uma onda de bombardeamentos contra a Faixa de Gaza que já provocou a morte de quase 4.700 pessoas e cerca de 14.000 feridos.