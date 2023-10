Ataque a escola em São Paulo faz um morto e três feridos

Esta segunda-feira, um jovem, de 15 anos, entrou armado numa escola em São Paulo, Brasil, e realizou vários disparos e acabou por matar um colega e ferir outras três pessoas, avança o portal G1, que cita o Governo do estado brasileiro.

O suspeito, que frequentava a escola onde se sucedeu o crime, acabou por ser detido e os feridos, que foram alvejados no tórax e na clavícula, foram conduzidos para o hospital.

O Governo, em comunicado, avançou que "O governo de São Paulo lamenta profundamente e está solidário com as famílias das vítimas do ataque ocorrido na manhã desta segunda-feira (23) na Escola Estadual Sapopemba. Nesse momento, a prioridade é o atendimento às vítimas e apoio psicológico aos alunos, profissionais da educação e familiares”.