Mais de 60 pessoas em Gaza morreram durante a noite pelos ataques israelitas, diz Hamas

Mais de 60 palestinianos terão morrido durante a madrugada desta segunda-feira, na sequência de ataques aéreos israelitas na Faixa de Gaza.

“Mais de 60 mártires caíram nos ataques”, disse o gabinete de imprensa do Hamas, citado pela agência AFP, acrescentando que em dos ataques matou 17 pessoas numa casa em Jabaliya, no norte do território, referiu a mesma fonte.

Também dezenas de pessoas morreram em ataques no setor central da Faixa de Gaza.

De acordo com o Hamas, a resposta israelita ao seu ataque, no dia 7 de outubro, provocou cerca de 4.700 mortos na Faixa de Gaza.

Por sua vez, o exército israelita anunciou hoje que atingiu “mais de 320 alvos militares” durante a noite, incluindo infraestruturas pertencentes ao Hamas e à Jihad Islâmica.