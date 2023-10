Portugal deixa pódio dos países da UE mais endividados no 2.º trimestre

No segundo trimestre de 2023, Portugal, com 110,1%, passou do terceiro lugar para o quinto dos países da UE com maior peso da dívida pública face ao Produto Interno Bruto (PIB).

Na zona euro, entre abril e junho, a dívida pública recuou para os 90,3%, quer face à de 93,5% homóloga, que na comparação com o primeiro trimestre de 2023, 90,7%.

Também no conjunto dos 27 Estados-membros, segundo o serviço estatístico da UE, o rácio da dívida recuou, no segundo trimestre, para os 83,1% do PIB, face aos 85,9% homólogos e aos 83,4% dos primeiros três meses do ano.