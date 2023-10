UE: Gomes Cravinho pede atenção para que Putin não seja vencedor da crise em Gaza

O ministro português dos Negócios Estrangeiros pediu esta segunda- feira que a União Europeia (UE) dê atenção à guerra da Ucrânia para evitar que o presidente russo seja “um vencedor da crise em Gaza”.

“É importante que a UE se mantenha unida em torno do princípio de apoio à ajuda humanitária para a população de Gaza, proteção de inocentes em Gaza e, naturalmente, também a libertação de reféns [por parte do Hamas]”, disse João Gomes Cravinho.

Por outro lado, neste Conselho, acrescentou, “vamos também falar da Ucrânia porque é fundamental que esta guerra da Rússia contra a Ucrânia não seja esquecida devido aos acontecimentos no Médio Oriente”.



O chefe da diplomacia portuguesa salientou ainda que “há também outras crises, como entre a Arménia e o Azerbaijão, que merecem a nossa atenção, mas sobretudo é preciso impedir que Putin seja um vencedor da crise em Gaza”.

Sobre a guerra entre Israel e o Hamas, Cravinho garantiu que a UE vai “fazer tudo o possível para que haja um minimização do impacto sobre civis” e ser “fundamental que haja neste momento um diálogo intenso com todos, sobretudo com os países árabes, países da região, e […] que se utilize esta terrível e trágica crise para criar uma dinâmica de paz, é isso que tem faltado ao longo dos últimos 15 anos”.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da UE reúnem-se esta segunda-feira no Luxemburgo para fazer uma avaliação do apoio prestado à Ucrânia e discutir diversos desafios do atual panorama geopolítico, com a tensão no Médio Oriente também em agenda.

Os 27 abordarão o apoio político, económico-financeiro e militar prestado à Ucrânia, estando também previsto um ponto de situação sobre as sanções à Rússia, mas a situação no Médio Oriente deverá dominar a agenda.

O encontro dos chefes da diplomacia da UE antecede a reunião do Conselho Europeu, marcada para final da semana em Bruxelas.