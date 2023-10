Homem fica com 60% do corpo queimado após ter sido regado com gasolina

Um homem ficou com cerca de 60% do corpo queimado após ter sido regado com gasolina por outro homem, no Parque do Império em Mirandela, no distrito de Bragança. adiantou o comandante dos bombeiros locais à Lusa.

Em declarações à agência Lusa, Luís Soares, comandante dos bombeiros locais, disse que a vítima, de 68 anos, sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau e foi helitransportada para o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, no Porto.

O homem, antes dos bombeiros terem chegado ao local, já tinha sido socorrido por um civil que estava naquele parque.

O alegado autor do crime encontra-se a ser procurado pela PSP, que tomou conta da ocorrência.