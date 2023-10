Primeiro-ministro de Israel avisa Hezbollah para o risco de entrar na guerra

Seria “o erro da sua vida” se o grupo Hezbollah decidisse entrar em guerra contra Israel, avisou o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, este domingo.

“Faremos com que se arrependam da segunda guerra do Líbano [em 2006]… atacaremos com um poder que não podem imaginar e que será devastador para o Estado do Líbano”, declarou o governante, durante uma visita às tropas israelitas, no norte do país, acrescentando que, caso haja um confronto, Israel “irá ripostar com uma força tal que não podem imaginar, ao ponto de ter consequências devastadoras tanto para o Hezbollah como para o país”.

Os avisos de Netanyahu surgem na sequência do anúncio do Hezbollah de que já tem militares na fronteira.

“Estamos a tentar enfraquecer o inimigo israelita e fazê-los saber que estamos prontos”, disse Naim Kassem, líder do grupo xiita libanês.