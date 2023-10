Lenda do futebol Bobby Charlton morreu aos 86 anos

O Manchester United anunciou, este sábado, que Sir Bobby Charlton, um ícone do clube e da seleção inglesa, morreu aos 86 anos.

“O Manchester United está de luto pelo falecimento de Sir Bobby Charlton, um dos maiores e mais queridos jogadores da história do nosso clube”, lê-se no site oficial na Internet do clube inglês.

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.



Words will never be enough. — Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023

A Federação inglesa de futebol também já reagiu à morte da lenda do futebol. "Foi com o coração pesado que soubemos do falecimento de Sir Bobby Charlton. Uma parte fulcral da equipa que conquistou o Campeonato do Mundo, em 1966, tendo somando 106 internacionalizações, nas quais marcou 49 golos, ao serviço dos Três Leões. Uma verdadeira lenda do jogo. Nunca o esqueceremos Sir Bobby", lê numa publicação partilhada no X.