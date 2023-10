"There was no meeting". Guterres e Putin na China

AFP Raquel Abecasis 21/10/2023 10:42

Esperava-se que o líder da ONU tivesse aproveitado a ocasião para um encontro com Putin, mas a resposta do seu gabinete foi clara: «There was no meeting» (‘Não houve encontro’).