Taça de Portugal. FC Porto vence Vilar de Perdizes e segue na competição

O FC Porto venceu, esta sexta-feira, o Vilar de Perdizes por 2-0, num jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal.

Os dragões, detentores do título, apuram-se assim para a quarta eliminatória da competição.

O marcador foi inaugurado aos 36 minutos com um golo de André Franco na baliza do clube que joga no Campeonato de Portugal, o quarto escalão do futebol nacional. Aos 65’, Evanilson aumentou a vantagem do FC Porto para 2-0.

Já apurados para a fase seguinte estão, além do FC Porto, o Sporting de Braga, o Benfica e o Portimonense.