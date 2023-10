Hamas liberta duas reféns

O Hamas anunciou esta sexta-feira a libertação de dois reféns, informação que foi confirmada por Israel.

Em comunicado, o Hamas informa que, por “razões humanitárias”, libertou duas reféns norte-americanas, mãe e filha.

A libertação acontece em resposta aos esforços de mediação do Qatar, adianta um porta-voz do grupo terrorista, em comunicado citado pela AFP.

Entretanto, também esta sexta-feira, o Presidente francês prometeu que tudo será feito para garantir o regresso dos franceses reféns pelo Hamas.

Emmanuel Macron assegurou que todos os meios do estado estão a ser mobilizados para a libertação e acrescentou que para além do contacto com as autoridades israelitas, o país está em conversações com aliados do Hamas.

Na sequência do ataque do Hamas a Israel já morreram 28 franceses e sete continuam desaparecidos.